US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня
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Сегодня, 28 августа, начинаются матчи основной сетки Открытого чемпионата США 2023 года.
В 19:30 мск встретятся австралиец Ринки Хидзиката и россиянин Павел Котов. Примерно в это же время начнутся матчи Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Хольгер Руне (Дания) и Каспер Рууд (Норвегия) — Эмилио Нава (США). Матчи Лёнер Тин — Фрэнсис Тиафо и Стив Джонсон — Тейлор Фритц (все — США) начнутся в 20:30 мск и 21:00 мск соответственно.
Не ранее 21:30 мск будут играть россияне Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Карацев встретится с Иржи Легечкой из Чехии, а Сафиуллин сразится с Марко Чеккинато из Италии.
В 2:00 мск грек Стефанос Циципас встретится с канадцем Милошем Раоничем, а в 3:30 мск Александр Мюллер (Франция) сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия).
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