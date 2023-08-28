Соболенко — об Итоговом турнире WTA: с радостью поеду куда угодно
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о возможном переносе Иитогового турнира WTA этой осенью в Саудовскую Аравию.
«Во-первых, насколько я знаю, ничего ещё не подтвердили. Мне всегда нравится играть на Итоговом турнире WTA. В этом году я хочу выступить немного лучше, чем в прошлом. Но сейчас я сосредоточена на US Open. Какое бы решение ни приняли, я с радостью поеду куда угодно (улыбается)», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира.
Напомним, данной инсайдерской информацией ранее поделился журналист Крейг Шапиро, по его сведениям, соревнования пройдут в Эр-Рияде.
Соревнования категории «Большой шлем» стартуют сегодня в Нью-Йорке.
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