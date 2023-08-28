Алькарас: хотел бы перенять у Джоковича ментальную устойчивость
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Действующий чемпион US Open Карлос Алькарас высказался о второй ракетке мира Новаке Джоковиче.
«Очевидно, что он один из величайших в истории в нашем спорте. В этом нет никаких сомнений. Всё, что он делает во время игры, невероятно. Что я хотел бы перенять у Джоковича? Ментальную устойчивость. Он никогда не сдаётся. Он может уступать в счёте, но всегда находит возможность побороться и победить», — приводит слова Алькараса TennisUpToDate.
В матче первого круга открытого чемпионата США Алькарас сыграет с Домиником Кёпфером, а Джокович — с Александром Мюллером. Ранее Джокович и Алькарас встречались в финале «Мастерса» в Цинциннати. Новак одержал волевую победу со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
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