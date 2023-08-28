Кудерметова — Пера: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 28 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и Бернарда Пера из США (73-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на 10-м корте.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероники Кудерметовой и Бернарды Перы, которая начнётся не ранее 20:00 мск.

Девушки три раза встречались друг с другом на корте, по личным встречам счёт 2:1 в пользу россиянки. Последний раз спортсменки играли в очном противостоянии в первом круге грунтового турнира в Стамбуле в 2021 году, тогда победу в трёх сетах одержала Кудерметова.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартует сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей турнира является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.