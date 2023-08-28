Навратилова: передача факела символически перейдёт Гауфф от Серены Уильямс

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о перспективе американки Кори Гауфф в турнире US Open.

«Я думаю, что она готова.

Американский женский теннис находится в отличной форме. Давайте не будем забывать, что Слоан Стивенс выиграла US Open, в финале обыграв Мэдисон Кис.

Но всё внимание будет приковано к Кори, хотя есть много американских игроков, которые способны произвести большой фурор, в том числе Слоан, Мэдисон и Даниэль Коллинз. Так что я не думаю, что ей стоит об этом так много думать.

Джессика Пегула, будучи лучшей американкой в рейтинге, у неё хороший шанс. Она тоже хорошо провела лето. Поэтому я думаю, что Джесси и Кори будут поддерживать друг друга. Очевидно, что передача факела символически перейдёт Кори от Серены.

Она будет вместе с двумя лучшими сеяными Ариной Соболенко и Игой Свёнтек. Для меня она фаворит номер три на победу в турнире.

И с её уверенностью это будет безумие», – приводит слова Навратиловой Inews.