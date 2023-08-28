Соболенко: думала о том, чтобы наращивать свою игру для US Open и быть готовой к турниру

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о нескольких непростых трёхсетовых матчах в последние пару недель и ответила на вопрос, какие уроки вынесла из них и как будет их применять.
«Я показывала отличный теннис, много хороших матчей на прошлой неделе. Это мне и было нужно перед US Open. Я больше думала о том, чтобы наращивать свою игру для US Open и быть готовой к этому турниру. Чувствую себя отлично. Вынесенные уроки – продолжать бороться, несмотря ни на что, просто продолжать работать», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом соревнований.
Хардовый турнир категории «Большой шлем» US Open стартует в Нью-Йорке сегодня, 28 августа. В матче первого круга Соболенко встретится с теннисисткой из Бельгии Мариной Заневской.
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