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Алькарас: чувствую, что стал играть осознаннее, чем в прошлом году

Алькарас: чувствую, что стал играть осознаннее, чем в прошлом году
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от выступления на Открытом чемпионате США.

«Чувствую, что веду себя на корте более осознанно. Я выиграл первый турнир «Большого шлема» в прошлом году, но с тех пор я стал лучше и осознаннее. Защита титула на US Open? Буду пытаться делать то же, что и в прошлом году, и сосредотачиваюсь на этом. Я не думаю о защите титула или заработанных очках. Я сосредоточен на том, чтобы показывать лучшую игру и прогрессировать. Посмотрим, что будет на турнире», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

В матче первого круга Открытого чемпионата США Алькарас сыграет с представителем Германии Домиником Кёпфером. Турнир пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

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