Коннорс: Гауфф на правильном пути, следующий её шаг — победа в турнире «Большого шлема»

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс оценил перспективу выступления 19-летней соотечественницы Кори Гауфф на турнире US Open.

«Нужно действовать шаг за шагом. Знаете, выиграете 250, затем вы хотите выиграть 500, затем вы выиграете 1000, но тогда вам нужно выиграть турнир «Большого шлема», он выделит вас и выведет в другую категорию. Гауфф на правильном пути, но следующим её шагом будет победа в турнире «Большого шлема», – приводит слова Коннорса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Advantage Connors.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартует сегодня, 28 августа, в Нью-Йорке, его действующей победительницей является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.