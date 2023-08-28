«Модель». Азаренко отреагировала на новые фото Рублёва

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях новые фото.
«Привет, Нью-Йорк», — подписал снимки Рублёв.
Фото: из личного архива Андрея Рублёва
Фото: из личного архива Андрея Рублёва
На пост отреагировала двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко. «Модель», — написала белоруска в комментариях.
Рублёв провалил старт американской серии турниров. Россиянин потерпел поражения как на старте турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), так и в Цинциннати (США). В матче первого круга US Open — 2023 Андрей сразится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Именно ему Рублёв проиграл в Цинциннати.
25-летний Рублёв – чемпион 14 турниров на уровне ATP. В текущем сезоне он завоевал свой крупнейший титул в карьере – стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
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