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В основе US Open — 2023 сыграют 10 мам-теннисисток

В основе US Open — 2023 сыграют 10 мам-теннисисток
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Старт Открытого чемпионата США – 2023 ознаменовал занимательный факт. В женской сетке одиночного разряда выступят сразу 10 теннисисток, у которых есть дети.

Виктория Азаренко (Беларусь)
Элина Свитолина (Украина)
Каролина Возняцки (Дания)
Татьяна Мария (Германия)
Тэйлор Таунсенд (США)
Янина Викмайер (Бельгия)
Вера Звонарёва (Россия)
Барбора Стрыцова (Чехия)
Патрисия-Мария Циг (Румыния)
Маргарита Бетова (Россия).

Из данного списка Звонарёва, Азаренко и Возняцки в разные годы доходили до финала US Open.

Женский US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Его действующей чемпионкой является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

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