В основе US Open — 2023 сыграют 10 мам-теннисисток

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Старт Открытого чемпионата США – 2023 ознаменовал занимательный факт. В женской сетке одиночного разряда выступят сразу 10 теннисисток, у которых есть дети.

Виктория Азаренко (Беларусь)

Элина Свитолина (Украина)

Каролина Возняцки (Дания)

Татьяна Мария (Германия)

Тэйлор Таунсенд (США)

Янина Викмайер (Бельгия)

Вера Звонарёва (Россия)

Барбора Стрыцова (Чехия)

Патрисия-Мария Циг (Румыния)

Маргарита Бетова (Россия).

Из данного списка Звонарёва, Азаренко и Возняцки в разные годы доходили до финала US Open.

Женский US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Его действующей чемпионкой является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.