Младший брат Алькараса выиграл чемпионат Испании. Карлос отреагировал

12-летний Хайме Алькарас, младший брат двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, 20-летнего испанца Карлоса Алькараса, выиграл командный турнир среди игроков до 12 лет на чемпионате Испании – 2023.

Хайме сам сообщил об этом в социальных сетях. Интересно, что на пост отреагировал Алькарас-старший. «Горжусь тобой», — написал Карлос в комментариях, добавив эмодзи «кубок» и «сердце».

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Стоит отметить, что это не первый успех Хайме в 2023 году. В конце июля он стал чемпионом благотворительного турнира для игроков до 12 лет, который ежегодно организует теннисная академия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в Мадриде. В 2016 году этот же турнир выигрывал Карлос.