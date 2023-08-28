Младший брат Алькараса выиграл чемпионат Испании. Карлос отреагировал

12-летний Хайме Алькарас, младший брат двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, 20-летнего испанца Карлоса Алькараса, выиграл командный турнир среди игроков до 12 лет на чемпионате Испании – 2023.
Хайме сам сообщил об этом в социальных сетях. Интересно, что на пост отреагировал Алькарас-старший. «Горжусь тобой», — написал Карлос в комментариях, добавив эмодзи «кубок» и «сердце».
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Стоит отметить, что это не первый успех Хайме в 2023 году. В конце июля он стал чемпионом благотворительного турнира для игроков до 12 лет, который ежегодно организует теннисная академия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в Мадриде. В 2016 году этот же турнир выигрывал Карлос.
- 28 августа 2023
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:30
-
18:06
-
17:53
-
17:38
-
17:00
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:02
-
15:48
-
15:14
-
15:00
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:39
-
09:25
-
05:52
-
01:59
- 27 августа 2023
-
23:40
-
22:32
-
21:36
-
19:20
-
18:28
-
17:55
-
17:41