Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Младший брат Алькараса выиграл чемпионат Испании. Карлос отреагировал

Младший брат Алькараса выиграл чемпионат Испании. Карлос отреагировал
Комментарии

12-летний Хайме Алькарас, младший брат двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, 20-летнего испанца Карлоса Алькараса, выиграл командный турнир среди игроков до 12 лет на чемпионате Испании – 2023.

Хайме сам сообщил об этом в социальных сетях. Интересно, что на пост отреагировал Алькарас-старший. «Горжусь тобой», — написал Карлос в комментариях, добавив эмодзи «кубок» и «сердце».

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Стоит отметить, что это не первый успех Хайме в 2023 году. В конце июля он стал чемпионом благотворительного турнира для игроков до 12 лет, который ежегодно организует теннисная академия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в Мадриде. В 2016 году этот же турнир выигрывал Карлос.

Материалы по теме
Вмешается ли Медведев в схватку Алькараса и Джоковича? 10 причин следить за US Open – 2023
Вмешается ли Медведев в схватку Алькараса и Джоковича? 10 причин следить за US Open – 2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android