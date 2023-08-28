Рыбакина — Костюк: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 28 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и украинка Марта Костюк (39-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на третьем по значимости корте — Грандстэнде.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Елены Рыбакиной и Марты Костюк, которая начнётся не ранее 21:30 мск.
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Единственный предыдущий поединок между Рыбакиной и Костюк во взрослом теннисе остался за украинкой. Марта выиграла во втором круге Аделаиды-2023 со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Также она брала верх в полуфинале юниорского Australian Open — 2017 (6:1, 7:5), где в итоге стала чемпионкой. Отметим, что Рыбакина тогда ещё выступала за Россию.
Хардовый турнир «Большого шлема» стартует сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.
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