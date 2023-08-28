Гадеки — М. Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 28 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 63-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева и представительница Австралии Оливия Гадеки (139-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте номер 15.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирры Андреевой и Оливии Гадеки, которая начнётся не ранее 23:35 мск.

Раньше девушки ни разу друг с другом не играли. 16-летняя Андреева занимает в текущем рейтинге WTA 63-ю строчку, а 21-летняя Гадеки находится на 139-й позиции и пробилась в основную сетку US Open через квалификацию.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартует сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.