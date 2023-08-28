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Гадеки — М. Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Гадеки — М. Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open
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Сегодня, 28 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 63-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева и представительница Австралии Оливия Гадеки (139-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте номер 15.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирры Андреевой и Оливии Гадеки, которая начнётся не ранее 23:35 мск.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 01:00 МСК
Оливия Гадеки
139
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
63
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Раньше девушки ни разу друг с другом не играли. 16-летняя Андреева занимает в текущем рейтинге WTA 63-ю строчку, а 21-летняя Гадеки находится на 139-й позиции и пробилась в основную сетку US Open через квалификацию.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартует сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

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