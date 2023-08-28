Сможет ли Мирра Андреева выйти во второй круг на дебютном US Open?

Сегодня, 28 августа, 63-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева дебютирует на взрослом US Open. В матче первого круга она сразится со 139-й ракеткой мира, 21-летней австралийкой Оливией Гадеки (Q). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте №15 и начнётся приблизительно в 23:30 мск, после игры Романа Сафиуллина с Марко Чеккинато.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Мирра Андреева выйти во второй круг на дебютном US Open?»

Раньше девушки ни разу друг с другом не играли. Стоит отметить, что периодически Гадеки тренирует чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти.