Бублик – о матче с Тимом: меня достало в карьеру возвращать всяких инвалидов

27-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес соперника по ходу стартового матча на US Open – 2023.

В матче первого круга Бублик встречается с чемпионом US Open – 2020, австрийцем Домиником Тимом. При счёте 3:6, 1:4 (0:40) Александр заявил: «Меня ####### [достало] ### [блин] в карьеру возвращать всяких этих инвалидов».

Напомним, в данный момент бывшая третья ракетка Тим занимает 81-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам 2022 года Доминик вернулся в топ-100 рейтинга ATP, он выпал из сотни после продолжительных проблем со здоровьем.