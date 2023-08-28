Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик – о матче с Тимом: меня достало в карьеру возвращать всяких инвалидов

Бублик – о матче с Тимом: меня достало в карьеру возвращать всяких инвалидов
Комментарии

27-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес соперника по ходу стартового матча на US Open – 2023.

В матче первого круга Бублик встречается с чемпионом US Open – 2020, австрийцем Домиником Тимом. При счёте 3:6, 1:4 (0:40) Александр заявил: «Меня ####### [достало] ### [блин] в карьеру возвращать всяких этих инвалидов».

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:15 МСК
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		2 1
6 		6 3
             
Доминик Тим
81
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Напомним, в данный момент бывшая третья ракетка Тим занимает 81-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам 2022 года Доминик вернулся в топ-100 рейтинга ATP, он выпал из сотни после продолжительных проблем со здоровьем.

Материалы по теме
Рахимова бьётся с олимпийской чемпионкой на US Open! Впереди дебют Мирры Андреевой. LIVE!
Live
Рахимова бьётся с олимпийской чемпионкой на US Open! Впереди дебют Мирры Андреевой. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android