Бублик – о матче с Тимом: меня достало в карьеру возвращать всяких инвалидов
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27-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес соперника по ходу стартового матча на US Open – 2023.
В матче первого круга Бублик встречается с чемпионом US Open – 2020, австрийцем Домиником Тимом. При счёте 3:6, 1:4 (0:40) Александр заявил: «Меня ####### [достало] ### [блин] в карьеру возвращать всяких этих инвалидов».
US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:15 МСК
27
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
0 : 2
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|2
|3
|4
|5
|
|2
|1
|
|6
|3
81
Доминик Тим
Д. Тим
Напомним, в данный момент бывшая третья ракетка Тим занимает 81-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам 2022 года Доминик вернулся в топ-100 рейтинга ATP, он выпал из сотни после продолжительных проблем со здоровьем.
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