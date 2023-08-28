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Бублик — по ходу матча на US Open: не хочу сюда вообще приезжать

Бублик — по ходу матча на US Open: не хочу сюда вообще приезжать
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27-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на неудачный старт US Open – 2023.

«Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть. Что я делаю не так? Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я всё равно ###### [проиграю]. Если я ###### [проиграю], то завтра домой уеду», — сказал Бублик по ходу матча.

В матче первого круга Бублик встречается с чемпионом US Open – 2020, австрийцем Домиником Тимом. В данный момент Тим ведёт со счётом 6:3, 6:2, 5:3 (30:40).

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:15 МСК
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 4
6 		6 6
             
Доминик Тим
81
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Напомним, в данный момент бывшая третья ракетка Тим занимает 81-ю позицию в рейтинге WTA.

Мужской US Open продлится до 10 сентября. В прошлом году в Нью-Йорке Бублик потерпел поражение во втором круге.

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