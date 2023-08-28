Бублик — по ходу матча на US Open: не хочу сюда вообще приезжать

27-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на неудачный старт US Open – 2023.
«Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть. Что я делаю не так? Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я всё равно ###### [проиграю]. Если я ###### [проиграю], то завтра домой уеду», — сказал Бублик по ходу матча.
В матче первого круга Бублик встречается с чемпионом US Open – 2020, австрийцем Домиником Тимом. В данный момент Тим ведёт со счётом 6:3, 6:2, 5:3 (30:40).
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Напомним, в данный момент бывшая третья ракетка Тим занимает 81-ю позицию в рейтинге WTA.
Мужской US Open продлится до 10 сентября. В прошлом году в Нью-Йорке Бублик потерпел поражение во втором круге.
- 28 августа 2023
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