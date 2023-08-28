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Масарова не пустила восьмую сеяную Саккари во второй круг Открытого чемпионата США

Масарова не пустила восьмую сеяную Саккари во второй круг Открытого чемпионата США
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Испанская теннисистка Ребека Масарова вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Масарова нанесла поражение восьмой сеяной представительнице Греции Марии Саккари со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Масарова четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Саккари выполнила три эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

За выход в третий круг US Open Масарова сыграет с победительницей матча между словачкой Анной Шмидловой и представительницей Украины Катериной Байндль.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:10 МСК
Ребека Масарова
71
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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