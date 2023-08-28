Бублик крупно проиграл Тиму на старте US Open — 2023

27-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик провалил выступление на старте Открытого чемпионата США – 2023.

В матче первого круга Бублик (25) со счётом 3:6, 2:6, 4:6 проиграл чемпиону US Open – 2020, бывшей третьей ракетке мира, австрийцу Доминику Тиму (в текущий момент — 81-й номер рейтинга ATP). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 54 минуты. Бублик шесть раз подал навылет, допустил 17 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Тима восемь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Бен Шелтон (США) — Педро Качин (Аргентина).

Стоит отметить, что Тим одержал первую победу на турнире «Большого шлема» с Australian Open — 2021.