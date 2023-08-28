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Бублик крупно проиграл Тиму на старте US Open — 2023

Бублик крупно проиграл Тиму на старте US Open — 2023
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27-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик провалил выступление на старте Открытого чемпионата США – 2023.

В матче первого круга Бублик (25) со счётом 3:6, 2:6, 4:6 проиграл чемпиону US Open – 2020, бывшей третьей ракетке мира, австрийцу Доминику Тиму (в текущий момент — 81-й номер рейтинга ATP). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 54 минуты. Бублик шесть раз подал навылет, допустил 17 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Тима восемь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Бен Шелтон (США) — Педро Качин (Аргентина).

Стоит отметить, что Тим одержал первую победу на турнире «Большого шлема» с Australian Open — 2021.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:15 МСК
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 4
6 		6 6
             
Доминик Тим
81
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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