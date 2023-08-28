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Экс-россиянка Грачёва потерпела поражение на старте US Open — 2023

Экс-россиянка Грачёва потерпела поражение на старте US Open — 2023
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40-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, неудачно стартовала на Открытом чемпионате США – 2023. Турнир «Большого шлема» на харде у женщин продлится до 9 сентября.

В матче первого круга Грачёва со счётом 4:6, 2:6 проиграла 132-й ракетке мира, американке Тэйлор Таунсенд. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 24 минуты. Грачёва один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Таунсенд пять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде US Open Таунсенд сразится с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 19).

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:05 МСК
Варвара Грачёва
40
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Тэйлор Таунсенд
132
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
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