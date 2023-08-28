20-летний Шелтон стал следующим соперником Тима на US Open — 2023
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47-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон успешно стартовал на US Open – 2023.
В матче первого круга Шелтон со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:4 обыграл 66-ю ракетку мира, аргентинца Педро Качина. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 9 минут. Шелтон 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Качина пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующим соперником Шелтона в Нью-Йорке станет чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим.
Общий призовой фонд US Open — 2023 составил $ 65 000 020. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Карлос Алькарас.
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