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20-летний Шелтон стал следующим соперником Тима на US Open — 2023

20-летний Шелтон стал следующим соперником Тима на US Open — 2023
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47-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон успешно стартовал на US Open – 2023.

В матче первого круга Шелтон со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:4 обыграл 66-ю ракетку мира, аргентинца Педро Качина. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 9 минут. Шелтон 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Качина пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником Шелтона в Нью-Йорке станет чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим.

Общий призовой фонд US Open — 2023 составил $ 65 000 020. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Карлос Алькарас.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:05 МСК
Педро Качин
66
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
1 		6 6 6
             
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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