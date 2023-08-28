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Белорус Ивашко проиграл стартовый матч на US Open, ведя со счётом 2:0 по сетам

Белорус Ивашко проиграл стартовый матч на US Open, ведя со счётом 2:0 по сетам
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103-я ракетка мира, 29-летний белорусский теннисист Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2023, который продлится до 10 сентября.

В матче первого круга Ивашко со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 3:6, 3:6, 3:6 проиграл 93-й ракетке мира, 21-летнему аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 31 минуту. Ивашко 10 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету младшего из братьев Серундоло восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Следующим соперником Серундоло, который впервые выступает в основной сетке US Open, станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (21).

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:10 МСК
Илья Ивашко
103
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 3 3 3
2 		6 4 6 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
93
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
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