Белорус Ивашко проиграл стартовый матч на US Open, ведя со счётом 2:0 по сетам

103-я ракетка мира, 29-летний белорусский теннисист Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2023, который продлится до 10 сентября.

В матче первого круга Ивашко со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 3:6, 3:6, 3:6 проиграл 93-й ракетке мира, 21-летнему аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 31 минуту. Ивашко 10 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету младшего из братьев Серундоло восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Следующим соперником Серундоло, который впервые выступает в основной сетке US Open, станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (21).