Саккари — после вылета с US Open: возможно, мне стоит сделать паузу. Я страдаю на корте
Поделиться
Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала третье подряд поражение в первом круге турнира «Большого шлема».
В матче первого круга US Open — 2023 Саккари со счётом 4:6, 4:6 проиграла испанке Ребеке Масаровой. Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут.
«Два предыдущих поражения определённо сыграли свою роль, я очень нервничала. Возможно, мне стоит сделать паузу. Я страдаю на корте, но не могу принять решение прямо сейчас. Я постоянно пытаюсь прибавлять. Возможно, мне нужно больше времени, чтобы достичь того, чего я хочу. Я действительно чувствую, что прилагаю огромные усилия, особенно в плане психологии», — сказала Саккари на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 28 августа 2023
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:15
-
21:54
-
21:44
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:30
-
18:06
-
17:53
-
17:38
-
17:00
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:02
-
15:48
-
15:14
-
15:00
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:25
Партнерский контент