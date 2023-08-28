Саккари — после вылета с US Open: возможно, мне стоит сделать паузу. Я страдаю на корте

Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала третье подряд поражение в первом круге турнира «Большого шлема».

В матче первого круга US Open — 2023 Саккари со счётом 4:6, 4:6 проиграла испанке Ребеке Масаровой. Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут.

«Два предыдущих поражения определённо сыграли свою роль, я очень нервничала. Возможно, мне стоит сделать паузу. Я страдаю на корте, но не могу принять решение прямо сейчас. Я постоянно пытаюсь прибавлять. Возможно, мне нужно больше времени, чтобы достичь того, чего я хочу. Я действительно чувствую, что прилагаю огромные усилия, особенно в плане психологии», — сказала Саккари на послематчевой пресс-конференции.