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Соррибес-Тормо не пустила Калинину во второй круг Открытого чемпионата США

Соррибес-Тормо не пустила Калинину во второй круг Открытого чемпионата США
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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Соррибес-Тормо нанесла поражение 28-й сеяной представительнице Украины Ангелине Калининой со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Соррибес-Тормо один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. Калинина выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Соррибес-Тормо сыграет с победительницей матча между американкой Кэти Волынец и китаянкой Синьюй Ван.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 20:00 МСК
Ангелина Калинина
28
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Сара Соррибес-Тормо
55
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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