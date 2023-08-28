Соррибес-Тормо не пустила Калинину во второй круг Открытого чемпионата США

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Соррибес-Тормо нанесла поражение 28-й сеяной представительнице Украины Ангелине Калининой со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
Соррибес-Тормо один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. Калинина выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.
За выход в третий круг US Соррибес-Тормо сыграет с победительницей матча между американкой Кэти Волынец и китаянкой Синьюй Ван.
Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является Свёнтек.
- 28 августа 2023
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