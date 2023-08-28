Тим эмоционально прокомментировал первую с Australian Open — 2021 победу на ТБШ
Поделиться
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал первую с Australian Open — 2021 победу на турнире «Большого шлема».
Напомним, в матче первого круга US Open – 2023 Тим со счётом 6:3, 6:2, 6:4 обыграл 27-ю ракетку мира, казахстанца Александра Бублика (25). Следующим соперником Доминика станет Бен Шелтон (США).
«Это было потрясающе. Сегодня особенный день. Я не выигрывал ни одного матча на турнирах «Большого шлема» со времён Австралии в 2021 году. Лучшего места, чем здесь, я и желать не мог. Со всеми воспоминаниями и прошлым опытом здесь, особенно на этом корте. Так что я очень счастлив. Огромное спасибо за всю поддержку», — сказал Тим в интервью на корте после матча.
Комментарии
- 28 августа 2023
-
23:10
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:15
-
21:54
-
21:44
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:30
-
18:06
-
17:53
-
17:38
-
17:00
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:02
-
15:48
-
15:14
-
15:00
Партнерский контент