Тим эмоционально прокомментировал первую с Australian Open — 2021 победу на ТБШ

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал первую с Australian Open — 2021 победу на турнире «Большого шлема».

Напомним, в матче первого круга US Open – 2023 Тим со счётом 6:3, 6:2, 6:4 обыграл 27-ю ракетку мира, казахстанца Александра Бублика (25). Следующим соперником Доминика станет Бен Шелтон (США).

«Это было потрясающе. Сегодня особенный день. Я не выигрывал ни одного матча на турнирах «Большого шлема» со времён Австралии в 2021 году. Лучшего места, чем здесь, я и желать не мог. Со всеми воспоминаниями и прошлым опытом здесь, особенно на этом корте. Так что я очень счастлив. Огромное спасибо за всю поддержку», — сказал Тим в интервью на корте после матча.