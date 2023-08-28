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Россиянка Бетова не сумела выйти во второй круг US Open, проиграв Миядзаки

Россиянка Бетова не сумела выйти во второй круг US Open, проиграв Миядзаки
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Российская теннисистка Маргарита Бетова не сумела выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Бетова потерпела поражение от представительницы Великобритании Юрико Миядзаки, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Бетова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Миядзаки выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в третий круг US Open Миядзаки сыграет с 15-й ракеткой турнира, представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 21:15 МСК
Юрико Миядзаки
198
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Маргарита Бетова
1022
Россия
Маргарита Бетова
М. Бетова
Комментарии
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