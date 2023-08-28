Россиянка Бетова не сумела выйти во второй круг US Open, проиграв Миядзаки

Российская теннисистка Маргарита Бетова не сумела выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Бетова потерпела поражение от представительницы Великобритании Юрико Миядзаки, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Бетова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Миядзаки выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
За выход в третий круг US Open Миядзаки сыграет с 15-й ракеткой турнира, представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является Свёнтек.
- 28 августа 2023
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