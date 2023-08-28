Рыбакина начала US Open с разгромной победы над Костюк
Поделиться
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open четвёртая сеяная Рыбакина разгромила представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Рыбакина дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Костюк выполнила четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Марта Костюк в первом круге US Open.
За выход в третий круг US Open Рыбакина сыграет с победительницей матча между представительницей Венгрии Панной Удварди и Айлой Томлянович из Австралии.
Комментарии
- 28 августа 2023
-
23:44
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:15
-
21:54
-
21:44
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:30
-
18:06
-
17:53
-
17:38
-
17:00
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:02
Партнерский контент