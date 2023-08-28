Рыбакина начала US Open с разгромной победы над Костюк

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open четвёртая сеяная Рыбакина разгромила представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Рыбакина дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Костюк выполнила четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Марта Костюк в первом круге US Open.

За выход в третий круг US Open Рыбакина сыграет с победительницей матча между представительницей Венгрии Панной Удварди и Айлой Томлянович из Австралии.