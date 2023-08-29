Видео: Наоми Осака активно готовится к возвращению в тур после родов

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях пост о своём возвращении в тур.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, имя которой пока не разглашается. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в прошлом сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд.