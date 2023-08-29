Сафиуллин повесил «баранку» сопернику и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:4, 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 часа 21 минуту. За это время Сафиуллин сделал девять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца три эйса, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.