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Сафиуллин повесил «баранку» сопернику и вышел во второй круг US Open

Сафиуллин повесил «баранку» сопернику и вышел во второй круг US Open
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:4, 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 часа 21 минуту. За это время Сафиуллин сделал девять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца три эйса, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 01:20 МСК
Роман Сафиуллин
60
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 0
             
Марко Чеккинато
109
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
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