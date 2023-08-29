US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей первого игрового дня

Сегодня, 29 августа, завершились матчи первого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. В борьбу уже вступили российские теннисистки.
Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты первого игрового дня в женском одиночном разряде.
Виктория Азаренко (Беларусь) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:2.
Белинда Бенчич (Швейцария) — Камилла Рахимова (Россия) – 6:2, 6:4.
Тэйлор Таунсенд (США) – Варвара Грачёва (Франция) – 6:4, 6:2.
Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:0, 6:1.
Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 6:4.
Юрико Миядзаки (Великобритания) – Маргарита Бетова (Россия) – 6:3, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 6:1.
Елена Остапенко (Латвия) – Ясмине Паолини (Италия) – 6:2, 4:6, 6:1.
Элина Аванесян (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 1:6, 6:4.
Анна Калинская (Россия) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:2.
Мирра Андреева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия) – 1:6, 6:3, 6:4.
- 29 августа 2023
-
09:00
-
08:30
-
07:54
-
07:42
-
04:39
-
04:29
-
04:28
-
04:22
-
04:14
-
04:08
-
03:25
-
03:20
-
02:42
-
01:44
-
01:01
-
00:26
-
00:15
- 28 августа 2023
-
23:44
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:15
-
21:54
-
21:44
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
20:13