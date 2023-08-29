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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей первого игрового дня

Сегодня, 29 августа, завершились матчи первого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. В борьбу уже вступили российские теннисистки.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты первого игрового дня в женском одиночном разряде.

Виктория Азаренко (Беларусь) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:2.

Белинда Бенчич (Швейцария) — Камилла Рахимова (Россия) – 6:2, 6:4.

Тэйлор Таунсенд (США) – Варвара Грачёва (Франция) – 6:4, 6:2.

Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:0, 6:1.

Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 6:4.

Юрико Миядзаки (Великобритания) – Маргарита Бетова (Россия) – 6:3, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 6:1.

Елена Остапенко (Латвия) – Ясмине Паолини (Италия) – 6:2, 4:6, 6:1.

Элина Аванесян (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 1:6, 6:4.

Анна Калинская (Россия) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:2.

Мирра Андреева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия) – 1:6, 6:3, 6:4.