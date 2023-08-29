US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей первого игрового дня

Сегодня, 29 августа, завершились матчи первого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. В борьбу уже вступили российские теннисисты.
Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты первого игрового дня в мужском одиночном разряде.
Доминик Тим (Австрия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:2, 6:4.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:4, 6:2.
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:2.
Каспер Рууд (Норвегия) – Эмилио Нава (США) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Ринки Хидзиката (Австралия) – Павел Котов (Россия) – 7:5, 5:7, 6:3, 7:5.
Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:3, 6:3.
Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:4, 6:2, 6:0.
Стефанос Циципас (Греция) – Милош Раонич (Канада) – 6:2, 6:3, 6:4.
Новак Джокович (Сербия) – Александр Мюллер (Франция) – 6:0, 6:2, 6:3.
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