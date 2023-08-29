Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей первого игрового дня

US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей первого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 августа, завершились матчи первого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. В борьбу уже вступили российские теннисисты.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты первого игрового дня в мужском одиночном разряде.

Доминик Тим (Австрия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:2, 6:4.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:4, 6:2.
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:2.
Каспер Рууд (Норвегия) – Эмилио Нава (США) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Ринки Хидзиката (Австралия) – Павел Котов (Россия) – 7:5, 5:7, 6:3, 7:5.
Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:3, 6:3.
Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:4, 6:2, 6:0.
Стефанос Циципас (Греция) – Милош Раонич (Канада) – 6:2, 6:3, 6:4.
Новак Джокович (Сербия) – Александр Мюллер (Франция) – 6:0, 6:2, 6:3.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
Материалы по теме
12 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина, Рублёв начинают US Open
12 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина, Рублёв начинают US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android