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US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей первого игрового дня

Сегодня, 29 августа, завершились матчи первого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. В борьбу уже вступили российские теннисисты.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты первого игрового дня в мужском одиночном разряде.

Доминик Тим (Австрия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:2, 6:4.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:4, 6:2.

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:2.

Каспер Рууд (Норвегия) – Эмилио Нава (США) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Ринки Хидзиката (Австралия) – Павел Котов (Россия) – 7:5, 5:7, 6:3, 7:5.

Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:3, 6:3.

Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:4, 6:2, 6:0.

Стефанос Циципас (Греция) – Милош Раонич (Канада) – 6:2, 6:3, 6:4.

Новак Джокович (Сербия) – Александр Мюллер (Франция) – 6:0, 6:2, 6:3.