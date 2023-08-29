Новак Джокович: думаю, что играл великолепно от начала и до конца

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы в матче первого круга Открытого чемпионата США.
«Я был рад выйти на корт, прошла уже пара лет, поэтому предстать перед вами, ребята, всегда приятно. Спасибо, что пришли, и спасибо всем, кто остался почти до часу ночи.
Я не мог хорошо подавать, и мне пришлось ещё немного поработать над получением очков. Тем не менее думаю, что играл великолепно от начала и до конца.
Были некоторые сбои, но мне понравился уровень, и, надеюсь, я смогу сохранить его и в следующем раунде», – сказал Джокович сразу после матча.
В матче первого круга сербский теннисист обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3.
Джокович станет первым номером в мировом рейтинге по окончании Открытого чемпионата США. Сербу требовалась одна победа на турнире, чтобы вновь занять первую строчку.
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