US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня
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Продолжается Открытый чемпионат США. Сегодня, 29 августа, пройдут матчи первого круга турнира.
В 19:00 мск россиянин Даниил Медведев сыграет с Аттилой Балажем из Венгрии. В 19:30 мск начнут свои матчи россияне Александр Шевченко и Карен Хачанов. Их соперниками станут Кэмерон Норри (Великобритания) и Майкл Ммо (США). Не ранее 21:30 мск финн Эмиль Руусувуори начнёт играть ещё с одним представителем России — Андреем Рублёвым.
На 2:00 мск запланирован матч Янник Ханфман (Германия) — Яник Синнер (Италия), а в 3:30 мск встретятся Карлос Алькарас (Испания) и Доминик Кёпфер (Германия).
Действующим победителем US Open является Алькарас. В 2022 году он победил в финальном матче Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
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