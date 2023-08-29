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Мишель Обама приняла участие в церемонии чествования Билли Джин Кинг

Мишель Обама приняла участие в церемонии чествования Билли Джин Кинг
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Мишель Обама, супруга 44-го президента США Барака Обамы, приняла участие в церемонии чествования экс первой ракетки мира, бывшего президента WTA американской теннисистки Билли Джин Кинг.

«Сегодня мне выпала честь поздравить Билли Джин Кинг и отметить 50-летие равных призовых на US Open. Билли Джин не просто изменила теннис — она изменила будущее женщин и девочек на корте и за его пределами в последующие десятилетия», – написала Мишель Обама на своей странице в «Твиттере».

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Американская теннисистка Билли Джин Кинг стала яркой фигурой в борьбе женщин-спортсменок за равные права и равный призовой фонд с мужчинами. Она никогда не уступала мужчинам в спорте, поэтому ввела их приёмы в женский теннис. Мощная подача и удары с лёта уничтожали соперниц и помогли завоевать 12 побед на турнирах «Большого шлема» и получить 129 титулов за 24 года карьеры.

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