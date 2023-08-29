Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Балаж: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Медведев — Балаж: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Продолжается открытый чемпионат США. Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и представитель Венгрии Аттила Балаж. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Артур Эш Стэдиум».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аттила Балаж
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж

Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Медведев сейчас располагается на третьей строчке мирового рейтинга ATP. Балаж не включён в рейтинг из-за травм и ряда неудачных турниров. Лучшая позиция Аттилы в рейтинге — 76-я.

Победитель противостояния встретится во втором круге с победителем матча Макс Пёрселл — Кристофер О'Коннелл (оба — Австралия).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android