Медведев — Балаж: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
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Продолжается открытый чемпионат США. Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и представитель Венгрии Аттила Балаж. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Артур Эш Стэдиум».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.
US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:00 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Аттила Балаж
А. Балаж
Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Медведев сейчас располагается на третьей строчке мирового рейтинга ATP. Балаж не включён в рейтинг из-за травм и ряда неудачных турниров. Лучшая позиция Аттилы в рейтинге — 76-я.
Победитель противостояния встретится во втором круге с победителем матча Макс Пёрселл — Кристофер О'Коннелл (оба — Австралия).
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