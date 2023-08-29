US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 29 августа, пройдёт второй игровой день Открытого чемпионата США по теннису. В борьбу вступают российские теннисистки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вера Звонарёва, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова.
Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей второго игрового дня в женском одиночном разряде.
18:00 — Екатерина Александрова (Россия) – Лейла Фернандес (Канада)
18:00 — Людмила Самсонова (Россия) – Клэр Лю (США)
19:30 – Аранча Рус (Нидерланды) – Мэдисон Кис (США)
20:00 – Мартина Тревизан (Италия) – Юлия Путинцева (Казахстан)
20:00 – Янина Викмайер (Бельгия) – Вера Звонарёва (Россия)
21:30 – Элина Свитолина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия)
21:30 – Дарья Касаткина (Россия) – Алисия Паркс (США)
22:00 – Клара Таусон (Дания) – Анастасия Потапова (Россия)
22:00 – Анастасия Павлюченкова (Россия) – Фиона Кроули (США)
23:30 – Анна Блинкова (Россия) – Джорджи Бёррэдж (Великобритания)
Весь календарь доступен на «Чемпионате».
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