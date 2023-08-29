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Видеообзор победы Мирры Андреевой в первом круге US Open

Видеообзор победы Мирры Андреевой в первом круге US Open
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга она обыграла австралийку Оливию Гадеки со счётом 6:1, 3:6, 6:4.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор победы Мирры Андреевой в первом круге Открытого чемпионата США.

Видео доступно в YouTube-канале US Open Tennis. Права на видео принадлежат US Open Tennis.

Во втором круге Андреева сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.

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