Видеообзор победы Мирры Андреевой в первом круге US Open
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга она обыграла австралийку Оливию Гадеки со счётом 6:1, 3:6, 6:4.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор победы Мирры Андреевой в первом круге Открытого чемпионата США.
Видео доступно в YouTube-канале US Open Tennis. Права на видео принадлежат US Open Tennis.
Во втором круге Андреева сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.
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