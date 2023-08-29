Как сложится стартовый матч Даниила Медведева на US Open — 2023?

Продолжается Открытый чемпионат США. Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и представитель Венгрии Аттила Балаж. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Артур Эш Стэдиум». Предлагаем пройти опрос об исходе матча.

Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Медведев сейчас располагается на третьей строчке мирового рейтинга ATP. Балаж не включён в рейтинг из-за травм и ряда неудачных турниров. Лучшая позиция Аттилы в рейтинге — 76-я.

Победитель противостояния встретится во втором круге с победителем матча Макс Пёрселл — Кристофер О'Коннелл. Оба теннисиста являются представителями Австралии.