Как сложится стартовый матч Даниила Медведева на US Open — 2023?
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Продолжается Открытый чемпионат США. Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и представитель Венгрии Аттила Балаж. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Артур Эш Стэдиум». Предлагаем пройти опрос об исходе матча.
Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Медведев сейчас располагается на третьей строчке мирового рейтинга ATP. Балаж не включён в рейтинг из-за травм и ряда неудачных турниров. Лучшая позиция Аттилы в рейтинге — 76-я.
Победитель противостояния встретится во втором круге с победителем матча Макс Пёрселл — Кристофер О'Коннелл. Оба теннисиста являются представителями Австралии.
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