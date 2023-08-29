Хачанов — Ммо: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30 мск

Продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся россиянин Карен Хачанов и американец Майкл Ммо. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте «12».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.

Раньше Карен и Майкл ни разу друг с другом не играли. Россиянин занимает в мировом рейтинге ATP 11-ю строчку, а американец, родившийся в Саудовской Аравии — 89-ю.

Победитель противостояния встретится во втором круге с победителем матча Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Джон Иснер (США).

Действующим победителем US Open является Карлос Алькарас. В финальном матче турнира в 2022 году он победил Каспера Рууда.