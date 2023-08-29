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«Не забуду этот момент до конца своей жизни». Гауфф — о присутствии четы Обама на трибунах

«Не забуду этот момент до конца своей жизни». Гауфф — о присутствии четы Обама на трибунах
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Шестая ракетка мира теннисистка из США Кори Гауфф прокомментировала присутствие бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель на трибунах во время матча первого круга US Open.

«Я не была уверена, были они здесь или нет. Я не знала, были ли это мистер Байден и миссис Байден. Я знала, что это кто-то. Потом я услышала, что, возможно, приедет господин Клинтон. Так что я не знала об этом до окончания матча.

Я не видела их в президентской ложе. Думаю, они не были в поле моего зрения. Но потом они сказали мне, что хотят поздороваться.

Тогда в зале присутствовал и господин Обама. Я подумала: «Боже мой». Думаю, я никогда не забуду этот момент до конца своей жизни. Я превратилась из очень расстроенной после тяжёлой победы в действительно счастливую. Так что я рада, что мне удалось встретиться с ними. Они также дали мне несколько хороших советов.

Бывшая первая леди сказала хорошо постоять за себя. Думаю, она была рада, что я сегодня высказалась за себя», — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.

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