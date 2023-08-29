Гауфф — о матче с Миррой Андреевой: когда я была младше, всё равно побеждала старших

Шестая ракетка мира теннисистка из США Кори Гауфф поделилась мыслями о предстоящей встрече с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой во втором круге US Open.
«Честно говоря, о возрасте я не думаю. Я никогда о нём не думала: ни когда была младше соперниц, ни когда старше.
Возраст ничего не значит. Значение имеет только рейтинг, который у неё есть. Кажется, ей 16 или 17. Наверное, 16, не знаю. Если у неё есть соответствующий рейтинг, то она заслуживает быть здесь.
Считаю, что СМИ в целом уделяют слишком много внимания возрасту. Неважно, играю я с кем-то младше меня или нет. И было неважно, когда я была младше соперниц: я всё равно побеждала старших. В среду у неё будет такая же возможность.
Я подойду к этому матчу так же, как к любому другому, и постараюсь сыграть лучше, чем на «Ролан Гаррос». Тогда я справилась, но в некоторых моментах была напряжена. Постараюсь прибавить в этом отношении», – сказала Гауфф на пресс-конференции.
- 29 августа 2023
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