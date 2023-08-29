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Потапова — Таусон: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Потапова — Таусон: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open
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Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 27-я ракетка турнира россиянка Анастасия Потапова и представительница Дании Клара Таусон (87-й номер рейтинга). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте 9 и начнётся приблизительно в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Потаповой и Клары Таусон.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:30 МСК
Клара Таусон
87
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Раньше Потапова и Таусон никогда не играли друг с другом в официальных матчах WTA.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал вчера, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

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