Потапова — Таусон: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 27-я ракетка турнира россиянка Анастасия Потапова и представительница Дании Клара Таусон (87-й номер рейтинга). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте 9 и начнётся приблизительно в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Потаповой и Клары Таусон.

Раньше Потапова и Таусон никогда не играли друг с другом в официальных матчах WTA.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал вчера, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек.