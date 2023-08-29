Потапова — Таусон: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open
Поделиться
Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 27-я ракетка турнира россиянка Анастасия Потапова и представительница Дании Клара Таусон (87-й номер рейтинга). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте 9 и начнётся приблизительно в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Потаповой и Клары Таусон.
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:30 МСК
87
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Раньше Потапова и Таусон никогда не играли друг с другом в официальных матчах WTA.
Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал вчера, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
19:00
-
17:47
-
16:30
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:15
-
14:28
-
14:19
-
13:00
-
12:47
-
12:33
-
12:30
-
11:48
-
11:42
-
11:33
-
10:43
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:54
-
07:42
-
04:39
-
04:29
-
04:28
-
04:22
-
04:14
-
04:08
-
03:25
-
03:20
-
02:42
-
01:44
Партнерский контент