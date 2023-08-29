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Артур Казо — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча первого круга US Open

Артур Казо — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча первого круга US Open
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Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором борьбу на турнире начнёт российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв. Его соперником будет лаки-лузер соревнований, 119-я ракетка мира из Франции Артур Казо. Матч теннисистов пройдёт третьим запуском на пятом корте и начнётся около 21:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Артура Казо за выход во второй круг US Open.

Напомним, ранее сегодня с турнира из-за болезни снялся финский теннисист Эмиль Руусувуори, который должен был быть первым соперником Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США. Артур Казо впервые попал в основу US Open в качестве лаки-лузера.

Ранее Андрей Рублёв и Артур Казо никогда не играли друг с другом.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:15 МСК
Артур Казо
119
Франция
Артур Казо
А. Казо
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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