Артур Казо — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором борьбу на турнире начнёт российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв. Его соперником будет лаки-лузер соревнований, 119-я ракетка мира из Франции Артур Казо. Матч теннисистов пройдёт третьим запуском на пятом корте и начнётся около 21:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Артура Казо за выход во второй круг US Open.
Напомним, ранее сегодня с турнира из-за болезни снялся финский теннисист Эмиль Руусувуори, который должен был быть первым соперником Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США. Артур Казо впервые попал в основу US Open в качестве лаки-лузера.
Ранее Андрей Рублёв и Артур Казо никогда не играли друг с другом.
- 29 августа 2023
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