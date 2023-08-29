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Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата США

Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата США
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 14-я сеяная Самсонова нанесла поражение представительнице США Клэр Лю со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Самсонова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Лю выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Клэр Лю в первом круге US Open.

За выход в третий круг US Open Самсонова сыграет с представительницей Германии Тамарой Корпач, которая в первом круге оказалась сильнее румынки Ирины Бегу, обыграв соперницу со счётом 6:3, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Клэр Лю
69
США
Клэр Лю
К. Лю
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Ирина Бегу
43
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Тамара Корпач
75
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
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