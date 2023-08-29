Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 14-я сеяная Самсонова нанесла поражение представительнице США Клэр Лю со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Самсонова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Лю выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Клэр Лю в первом круге US Open.
За выход в третий круг US Open Самсонова сыграет с представительницей Германии Тамарой Корпач, которая в первом круге оказалась сильнее румынки Ирины Бегу, обыграв соперницу со счётом 6:3, 6:2.
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