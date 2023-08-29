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Медведев отдал сопернику только два гейма на старте Открытого чемпионата США

Медведев отдал сопернику только два гейма на старте Открытого чемпионата США
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Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев разгромил венгра Аттилу Балажа на старте Открытого чемпионата США. Россиянин отдал сопернику только два гейма по ходу матча первого круга, а сама встреча завершилась с итоговым счётом 6:1, 6:1, 6:0.

Матч продолжался 1 час 16 минут. По ходу встречи Даниил Медведев выполнил восемь эйсов, реализовал восемь брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Аттилы Балажа — пять двойных ошибок.

Во втором круге российский теннисист встретится с победителем австралийского дерби между Максом Пёрселлом, 43-й ракеткой мира, и Кристофером О`Коннеллом, 69-й ракеткой мира. Соперник Даниила Медведева определится сегодня, 29 августа, вечером. Сейчас идёт четвёртый сет встречи Пёрселла и О`Коннелла.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 0
             
Аттила Балаж
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж
Комментарии
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