Медведев отдал сопернику только два гейма на старте Открытого чемпионата США

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев разгромил венгра Аттилу Балажа на старте Открытого чемпионата США. Россиянин отдал сопернику только два гейма по ходу матча первого круга, а сама встреча завершилась с итоговым счётом 6:1, 6:1, 6:0.

Матч продолжался 1 час 16 минут. По ходу встречи Даниил Медведев выполнил восемь эйсов, реализовал восемь брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Аттилы Балажа — пять двойных ошибок.

Во втором круге российский теннисист встретится с победителем австралийского дерби между Максом Пёрселлом, 43-й ракеткой мира, и Кристофером О`Коннеллом, 69-й ракеткой мира. Соперник Даниила Медведева определится сегодня, 29 августа, вечером. Сейчас идёт четвёртый сет встречи Пёрселла и О`Коннелла.