Медведев: это нормально, что Карлос Алькарас и Новак Джокович — самые громкие имена

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, после уверенной победы в первом круге Открытого чемпионата США ответил на вопрос журналистов о том, волнует ли его, что к нему приковано не так много внимания, как к первой ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу и второй ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу.
«Мне всё равно. Это нормально, что Карлос и Новак — самые громкие имена. Они впереди по очкам, по числу титулов турниров «Большого шлема». В этом сезоне они сыграли несколько потрясающих финалов.
Моя цель — сыграть хорошо и либо дойти до них, что означает выход в полуфинал, или, если они проиграют раньше, всё равно выйти туда и сыграть с кем-либо ещё. И попытаться победить. Это единственное, что я могу сделать», — сказал Медведев в интервью на корте.
- 29 августа 2023
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