Александрова одолела Фернандес и вышла во 2-й круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 22-я сеяная Александрова нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.
Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. Фернандес выполнила один эйс, семь раз ошиблась на подаче и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Лейла Фернандес в первом круге US Open.
За выход в третий круг US Open Александрова сыграет с победительницей матча между украинкой Лесей Цуренко и француженкой Эльзой Жакемо, начавшей соревнования с квалификации.
- 29 августа 2023
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