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Александрова одолела Фернандес и вышла во 2-й круг US Open

Александрова одолела Фернандес и вышла во 2-й круг US Open
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 22-я сеяная Александрова нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. Фернандес выполнила один эйс, семь раз ошиблась на подаче и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Лейла Фернандес в первом круге US Open.

За выход в третий круг US Open Александрова сыграет с победительницей матча между украинкой Лесей Цуренко и француженкой Эльзой Жакемо, начавшей соревнования с квалификации.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 4 		7 4
         
Лейла Фернандес
67
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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