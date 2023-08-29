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Карен Хачанов потерпел поражение на старте Открытого чемпионата США

Карен Хачанов потерпел поражение на старте Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, потерпел поражение на старте Открытого чемпионата США. Спортсмен в трёх сетах проиграл 89-й ракетке мира из США Майклу Ммо. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. Карен Хачанов по ходу встречи шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил семь двойных ошибок. На счету Майкла Ммо — восемь выполненных эйсов, шесть реализованных брейк-пойнтов и четыре двойные ошибки.

Напомним, для Карена Хачанова это был первый матч с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в середине июня 2023 года. Спортсмен пропустил два с половиной месяца из-за стрессового перелома.

В 2022 году россиянин дошёл на US Open до полуфинала. Спортсмен потеряет 710 очков рейтинга.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:20 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2
6 		6 6
             
Майкл Ммо
89
США
Майкл Ммо
М. Ммо
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