Карен Хачанов потерпел поражение на старте Открытого чемпионата США

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, потерпел поражение на старте Открытого чемпионата США. Спортсмен в трёх сетах проиграл 89-й ракетке мира из США Майклу Ммо. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. Карен Хачанов по ходу встречи шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил семь двойных ошибок. На счету Майкла Ммо — восемь выполненных эйсов, шесть реализованных брейк-пойнтов и четыре двойные ошибки.
Напомним, для Карена Хачанова это был первый матч с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в середине июня 2023 года. Спортсмен пропустил два с половиной месяца из-за стрессового перелома.
В 2022 году россиянин дошёл на US Open до полуфинала. Спортсмен потеряет 710 очков рейтинга.
- 29 августа 2023
-
22:25
-
22:06
-
21:42
-
21:39
-
21:17
-
20:50
-
20:29
-
20:16
-
20:05
-
19:49
-
19:30
-
19:00
-
17:47
-
16:30
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:15
-
14:28
-
14:19
-
13:00
-
12:47
-
12:33
-
12:30
-
11:48
-
11:42
-
11:33
-
10:43
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:54