Шевченко проиграл Норри в первом круге Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Александр Шевченко, 83-я ракетка мира, проиграл 16-й ракетке мира из Великобритании Кэмерону Норри в первом круге Открытого чемпионата США. Спортсмен потерпел поражение в трёх сетах со счётом 3:6, 2:6, 2:6.
Матч Шевченко и Норри продолжался 1 час 32 минуты. Александр Шевченко по ходу встречи выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Кэмерона Норри — пять подач навылет, пять реализованных брейк-пойнтов и три двойные ошибки.
Во втором круге Кэмерон Норри встретится с победителем матча между австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом, 78-й ракеткой мира, и представителем Китайского Тайбэя Ю Сиу Сю, квалифаером соревнований, занимающим 237-ю строчку рейтинга ATP.
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