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Определился соперник Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата США

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата США
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Определился соперник российского теннисиста Даниила Медведева, третьей ракетки мира, во втором круге Открытого чемпионата США. Им стал австралиец Кристофер О`Коннелл, занимающий 69-е место в рейтинге ATP. Спортсмен в первом круг в четырёх сетах обыграл своего соотечественника Макса Пёрселла со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Отметим, что ранее у Даниила Медведева и Кристофера О`Коннелла было две личные встречи. Теннисисты играли друг с другом во втором круге US Open в 2020 году, а также встречались в матче четвертьфинала турнира в Дохе в текущем сезоне. Обе игры проходили на харде и в обеих победа оставалась за россиянином.

Ранее сегодня Даниил Медведев на старте US Open в трёх сетах разгромил венгра Аттилу Балажа, отдав сопернику только два гейма.

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