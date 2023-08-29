Ван Яфань не пустила во 2-й круг US Open 7-ю ракетку турнира Каролин Гарсию

Китайская теннисистка Ван Яфань вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Ван Яфань, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение седьмой ракетке турнира француженке Каролин Гарсии со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Ван Яфань дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Гарсия выполнила семь эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

За выход в третий круг US Open Ван Яфань сыграет с представительницей Великобритании Кэйти Бултер, которая в матче первого круга соревнований оказалась сильнее француженки Диан Парри – 6:4, 6:0.